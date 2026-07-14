В Татарстане выявили 10 случаев клещевого боррелиоза с начала сезона

С начала сезона в Татарстане зарегистрировано 10 случаев иксодового клещевого боррелиоза и три случая клещевого вирусного энцефалита, сообщает республиканский Роспотребнадзор. Все заболевшие энцефалитом отдыхали в Челябинской, Кемеровской областях и Новосибирске.

С 25 марта за медицинской помощью после укусов клещей обратились 5,8 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — дети. Годом ранее этот показатель составлял 8,2 тысячи. Больше всего укусов зафиксировано в Казани (две тысячи), Набережных Челнах (528) и других районах. 212 укусов произошло за пределами республики, большинство — при посещении лесов и дачных участков.

С начала сезона обработано более трех тысяч гектаров территорий, в том числе 608 гектаров летних лагерей. Контроль проведен на 1,8 тысячи гектаров. Прививки от клещевого энцефалита получили более 12 тысяч человек, что составляет 96% от плана.