В Татарстан привезли первую партию вакцины "Спутник Лайт". Она предназначена для ревакцинации ранее привитых и переболевших граждан. Об этом сообщает "БИЗНЕС Online" со ссылкой на региональный Минздрав.

Известно, что в республику привезли пока только 13, 5 тысяч доз препарата. Их уже начали развозить по медицинским учреждениям Татарстана и поликлиникам. Как сообщалось ранее, вакцину заранее распределили по организациям. В самые ближайшие дни препарат будет доступен для желающих ревакцинироваться.

"Вакцина в первую очередь предназначена для переболевших через 6 месяцев после перенесения заболевания", — подчеркнули в минздраве.

Жители Татарстана могут записаться в лист ожидания на прививку препаратом "Спутник Лайт" в своей поликлинике по месту жительства и по бесплатному номеру 122.