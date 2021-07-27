Работница магазина интим-товаров в Новокузнецке прославилась тем, что отбилась от грабителя ходовым товаром - большим резиновым дилдо максимального размера.

Социальные сети облетело видео, на котором камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали молодого человека. Мужчина с ножом пытался ограбить кассу. Но продавец оказалась девушкой смелой и решительной.

Она, не медля, схватила то, что попало под руку и начала лупить дилдо злоумышленника.

Девушка так избила грабителя, что он едва унес ноги, падая и снося все на своем пути. Известно, что мужчину сейчас разыскивает полиция.