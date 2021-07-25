На курорт в Сочи приехала первая группа из трех семей казанских школьников, которые пострадали при нападении стрелка на гимназию №175. Об этом сообщается на официальном интернет-портале города.

На реабилитацию школьников с семьями и педагогов школы пригласил глава города Алексей Копайгородский. Первую группу разместили в санаторно-курортном комплексе «Бридж Резорт» и в отеле «Имеретинский». У них будет культурная и экскурсионная программы. Следующая группа семей прибудет в августе.

Еще одна группа семей пострадавших школьников отдохнет в Сочи в августе.

Напомним, что нападение стрелка произошло 11 мая 2021 года.