В Краснодарском крае автобус с туристами перевернулся на дороге и вылетел в кювет. Об этом рассказали «Подъему» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что авария случилась по дороге в поселок Мезмай. У автобуса отказали тормоза, в результате чего водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии погибли два человека — один из них скончался прямо на месте происшествия. Еще 20 пассажиров пострадали. Их всех доставили в больницу.



Напомним, ранее в Татарстане водитель BMW перегородил дорогу скорой и оскорбил работников службы спасения.