В Нижнекамске водитель автомобиля BMW перегородил дорогу, из-за чего машина скорой помощи не смогла попасть на вызов. Инцидент произошел 22 июля в одно из дворов. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель мог либо отъехать назад, либо припарковать авто в другом месте, но он не стал убирать машину. Вместо этого он кричал на весь двор, оскорблял сотрудников скорой помощи и требовал его пропустить.

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