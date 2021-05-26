В Казани инспекторы ДПС проверят водителей автобусов и таксистов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Так, проверки пройдут 26 мая с 18:00 до 23:00. Под пристальным вниманием будут лица, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами и такси без документов и с техническими неисправностями.

Также в ведомстве напомнили о штрафах за нарушения. За эксплуатацию транспорта с неисправностями 500 рублей, за управлением транспортом с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством – 500 рублей, с задержанием транспорта.