Банк «Открытие»: поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов ослабевает

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

Новостной фон сохраняется позитивным для рискованных активов и валют. Индекс валют развивающихся стран MSCI находится в районе максимальных значений с 2018 года около 1 740 п., в основном благодаря крепости азиатских валют на фоне слабого доллара США на мировом рынке. Доллар США пока остается самой слабой валютой большой десятки валют развитых стран: индекс доллара DXY с 17 мая по отношению к корзине валют развитых стран продолжает колебаться на уровнях 89,5-90 пунктов.

Умеренное позитивное влияние на российский валютный рынок оказала новость о санкциях со стороны США. Тот факт, что Минфин США 19 мая ввел и тут же «в национальных интересах» отказался выполнять санкции против компании-оператора «Северного потока – 2» добавляет уверенности в положительном исходе проекта. Позитивный новостной фон и налоговый период способствовали локальному усилению позиций российской валюты: укрепление к доллару было чуть более выраженным и составило 0,5%, к евро – 0,2%. Налоговый период и положительный новостной фон – назначена дата первой после избрания Дж. Байдена встречи с Президентом России – продолжат положительно влиять на рынок. Рубль в очередной раз преодолел отметку 74 рубля за доллар США и в ближайшее время, в отсутствие коррекции доллара, вероятно продолжит движение к уровню 73-73,5 за доллар.

При этом маловероятно, что российская валюта в ближайшее время преодолеет уровень 72,5 рублей за доллар, который не может пройти с конца предыдущего года. Поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов постепенно ослабевает, а исход встречи между Байденом и Путиным остается непредсказуемым. Вероятно, некоторые рыночные игроки, поставившие на укрепление рубля с момента эскалации геополитической напряженности в начале апреля, предпочтут зафиксировать прибыль и ожидать исходов встречи.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.