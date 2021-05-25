В Казани сотрудники ДПС нашли и оштрафовали женщину-водителя, которая грубо нарушила ПДД. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, 23 мая в сети сотрудники в управлении ГИБДД обнаружили видео, на кадрах которого водитель машины «Киа» по улице Оренбургская ехал по «встречке». В ходе расследования было установлено, что машиной управляла 35-летняя женщина. Во время опроса женщина признала свою вину в нарушении ПДД.

Сотрудники составили в отношении нарушительницы административный материал, который предусматривает штраф в размере от 5 тысяч рублей или лишение прав управления до полугода.