Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota

Yota запустила новую рекламную кампанию #Yotaвезде. В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155 649 населенных пунктах России. Везде, где есть ямы на дорогах и арбузные развалы.
В рамках рекламной кампании Yota запустила семь рекламных роликов, которые будут транслироваться на ТВ и в digital. В них зрители увидят привычные глазу вещи, например, панельные дома или, как герои сидят на дорожку, и логотип компании, вписанный в знакомую любому жителю России ситуацию.
«Просто везде, где летом отключают горячую воду, там ловит Yota. Это всё, что мы хотели сказать», – комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 24 мая по 15 августа 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
- Дмитрий Рудских – Директор по маркетингу
- Елена Толбузова – Руководитель направления Бренд и коммуникации
- Екатерина Жаркова – Менеджер по маркетинговым коммуникациям
- Наталия Блинова – Медиа-менеджер
Friends.Moscow
- Виктория Казакова – Старший стратег
- Андрей Попов – Руководитель креативной группы
- Анастасия Алексеева – Аккаунт директор
- Мария Сырокваш – Старший аккаунт менеджер
- Никита Бочаров – Старший копирайтер
- Александр Милюнас – Арт-директор
- Надежда Морозова – Продюсер
- Екатерина Блинова – Постпродакшн продюсер
- Денис Елисеев – Креативный директор
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