Пенсионер в Казани стал фигурантом уголовного дела, после того, как решился подобрать брошенный кем-то прокатный электросамокат Whoosh. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, мужчина хотел подарить его своему внуку.

Самокат валялся на улице Хайдара Бигичева, пенсионер подумал и решил забрать его с собой. Мужчина понятия не имел, что на панели самоката есть датчик GPS. По его сигналам сотрудники полиции и отследили средство передвижения, задержали пенсионера и завели дело.

Пользователи Сети возмутились таким поворотом дела. Они призвали стражей порядка обратить внимание на тех, кто ворует миллиардами, и оставить старика в покое. Он мог просто не знать, как работает прокат самокатов. Но нашлись и те, кто назвал его "поколением советских воришек" и призвал правоохранителей наказать старика по всей строгости закона.