Череда эвакуаций школ в Казани продолжается. 24 мая сразу несколько школ получили анонимные письма с сообщением о бомбах.

«В каждой из школ заложено по 9 бомб. Скоро активируются. У вас есть на размышления три часа», - цитирует текст письма телеграм-канал Mash Iptash.

Письма пришли на почту школ №8, 14, 71, 101. Здания эвакуировали на место едут экстренные службы. При этом сегодня в учреждениях школьники сдают ОГЭ.