Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписали еще одного ребенка, пострадавшего при расстреле школы 175. 13-летняя девочка была выписана в удовлетворительном состоянии.

На данный момент в стационаре остаются 12 детей, их состояние стабильное, без отрицательной динамики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

Напомним, нескольких детей в тяжелом состоянии с различными травмами увезли в больницу Москвы. Министр здравоохранения России рассказал об их состоянии.