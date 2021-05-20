20 мая министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии детей, которые пострадали при расстреле школы №175 в Казани. Ранее самых «тяжелых» отправили в больницы столицы.

По словам чиновника, двое детей остаются в тяжелом состоянии. Один из них с ранением брюшной полости, другой с тяжелым ранением нижних конечностей.

«Врачи делают все возможное. Все остальные дети в средней степени тяжести и трое детей уже выписаны», - цитирует министра ТАСС.

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