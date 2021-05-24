В МВД Татарстана состоялась передача украденных драгоценностей и сертифицированных бриллиантов. Министр внутренних дел Артем Хохорин возвратил якутским ювелирам то, что было у них украдено во время чемпионата мира по футболу - 2613 дорогостоящих изделий общей стоимость более 160 миллионов рублей.

Кражу международного масштаба совершил гость чемпионата мира по футболу.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был украден чемодан с бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту.

Вором оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемый задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года он экстрадирован в Россию и в апреле — доставлен из Москвы в Татарстан. Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями.

Представитель потерпевшей стороны, директор ОО "Сэвен Даймондс" Василий Саввин, выразил огромную благодарность татарстанским полицейским за возврат ценностей, составляющих 70% активов его предприятия.

"Это была идеальная работа, — выразил свое восхищение потерпевший, — у вас в Татарстане — самые лучшие сотрудники, благодаря им у меня есть вера в чудо".