После публикации видео с первого допроса казанского стрелка Галявиева, появилась информация о том, что полицейского, который "слил" видео, уволили. Его начальство лишили премии и понизили в должности. Правозащитники не согласились с жесткими мерами представителей МВД и составили петицию с требованием в восстановлении в должности уволенного.

Петиция была опубликована 20 мая и на данный момент ее подписали уже 335 человек.

"Именно благодаря этой видеозаписи народ своими глазами увидел, что из себя представляет этот убийца людей, в каком эмоциональном состоянии он находится. Считаем, что руководство МВД по РТ в отношении полицейского поступило очень жёстко и несправедливо, по сути он получил «волчий билет»", - говорится в тексте петиции.

В комментариях поддержали правозащитников и отметили, что это несправедливое решение, и что сотрудник не заслуживает такого отношения.