Правозащитник Евгений Крчаго рассказал, кого могут оштрафовать за выращивание петрушки. Так, сама петрушка не попадает под запрет, вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Из них готовят масло опасное для человека.

По словам Корчаго, выращивать и употреблять зелень в пищу законно. А вот за культивацию семян с целью получения наркотического масла, грозит уголовная ответственность по статье 228 УК РФ. Об этом пишет издание «Прайм».

При этом не исключено ограничение или лишение свободы.