В Татарстане жара сменилась слегка прохладной и дождливой погодой. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 23 мая.

Так, ночью и днем в воскресенье в республике ожидается гроза, сильный ветер с порывами 15-20 м/с, днем возможен град. В Казани днем гроза и сильный ветер до 20 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 23 мая ожидается +18 градусов, небольшой дождь, ночью +15…+16 градусов, небольшой дождь.

На следующей неделе, по предварительному прогнозу, в Татарстане ожидается дождливая погода, температура в среднем не поднимется выше +23 градусов днем и +15 градусов ночью.