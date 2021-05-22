После опубликования видео, на кадрах которого женщина избивает дочь на улице Челюскина, полицейские установили личность подозреваемой. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

22 мая сотрудники выехали по адресу проживания женщины. 33-летнюю мать потерпевшей доставили в полицию, на данный момент отделом «Авиастроительный» проводится проверка.

Также по неподтвержденной информации видео в сеть выложили соседи, которые постоянно слышали крики из квартиры задержанной. Они утверждают, что мать не раз издевалась над девочкой.