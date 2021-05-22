Соцсети облетело видео, на кадрах которого в Казани девушка пинает дочь. Девочка, кричит и хочет зайти в подъезд, но молодая особо препятствует этому. Судя по окружающей обстановке на видео действие разворачивалось в конце апреля - начале мая.

«Инцидент произошел на улице Челюскина, 38», - написал автор поста.

В комментариях припомнили недавнюю трагедию в гимназии 175 и отметили, что именно такие дети потом совершают необратимые поступки.

«Ей самой ногами постучать по голове»

«Такие дети потом ненавидят людей.... Пусть Аллах убережёт от подобного»

«Господи, ну я все понимаю, можно психануть... но это же издевательство»

«А потом мы удивляемся, почему дети со сломленной психикой»

«К ответственности следует призвать органы опеки и надзора за бездействие»

«Ну теперь понятно от куда берутся личности типа стрелка».

Также видео заинтересовалась местная прокуратура, организована проверка.