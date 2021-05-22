Соцсети облетело видео, на кадрах которого в Казани девушка пинает дочь. Девочка, кричит и хочет зайти в подъезд, но молодая особо препятствует этому. Судя по окружающей обстановке на видео действие разворачивалось в конце апреля - начале мая.
«Инцидент произошел на улице Челюскина, 38», - написал автор поста.
В комментариях припомнили недавнюю трагедию в гимназии 175 и отметили, что именно такие дети потом совершают необратимые поступки.
«Ей самой ногами постучать по голове»
«Такие дети потом ненавидят людей.... Пусть Аллах убережёт от подобного»
«Господи, ну я все понимаю, можно психануть... но это же издевательство»
«А потом мы удивляемся, почему дети со сломленной психикой»
«К ответственности следует призвать органы опеки и надзора за бездействие»
«Ну теперь понятно от куда берутся личности типа стрелка».
Также видео заинтересовалась местная прокуратура, организована проверка.
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