21 мая в прямом эфире глава дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов обвинил жителей в воровстве пакетов для фекалий собак.

«Непонятная для меня вещь. Только выставляем дог-боксы, а они куда-то пропадают. Я не знаю, куда девают эти пакетики для собак. Ребята, давайте будем обращать внимание на это. Пакеты нужны для фекалий собак, давайте их оставлять, они нужны для собаководов», - отметил Гарипов.

В комментариях пользователи поддержали руководителя парков и высказали недоумение.

«Надо их ставить до тех пор, пока не перестанут воровать. Проверено неоднократно»

«Потом люди жалуются на грязь. А сами то»

«У нас все со своими гуляют»

«Бабушке все в огороде пригодится».