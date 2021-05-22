21 мая в Таганроге произошла трагедия, которая унесла жизнь 10 сотрудников водоканала, позже стало известно о еще одном погибшем, он был в больнице.

По информации пресс-службы следственного управления СК России по Ростовской области, рабочие погибли при проведении работ на очистных сооружениях. На месте происшествия извлекли 10 тел сотрудников водоканала. Точное количество пострадавших устанавливается.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте происшествия работают криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.