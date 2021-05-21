В Казани на территории главного корпуса КФУ прошли съемки первой части документального фильма телеведущего Валдиса Пельша "Татарстан. Дорогами открытий". Об этом сообщила пресс-служба Казанского Федерального университета.

Сам Пельш не раз говорил в интервью, что хочет, чтобы фильм открыл нечто новое о Татарстане не только жителям других регионов страны, но и самим татарстанцам. По его словам, далеко не все из местных хорошо знают историю студенчества братьев Толстых. А они, как и Ленин учились в Казани.

Вторую часть документальной картины будут снимать в Казани осенью.

"ТНВ" ранее сообщал, что спонсировать фильм будет "АК Барс Банк", а премьера предварительно намечена на декабрь этого года. В фильме снимется актриса Анна Ардова.