В Приволжском районе Казани 20 мая сотрудники Росгвардии выезжали на задержание неадекватного мужчины. Об этом журналисту Prokazan.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

«Патрулирующий наряд получил сообщение о том, что в магазине по улице Братьев Касимовых сработала тревожная сигнализация. Прибывшие сотрудники установили, что персонал магазина не мог вывести неадекватного мужчину из помещения. Он ничего не купил, но вел себя агрессивно, размахивал руками и нецензурно выражался. При задержании он оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники», - отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану.

На место происшествия также были вызваны медики, для осмотра на психическое состояние. Задержанным оказался 31-летний местный житель, отклонений у него не обнаружили. В отделе полиции на него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

По словам очевидцев, мужчина угрожал всех взорвать.