России регулярно сталкивается с попытками кого-то что-то от нее "откусить". Но она жестко выбьет зубы всем, кто попытается это сделать. Это этом заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, которые приводит ТАСС, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной стране.

"Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", - отметил Путин.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - подчеркнул президент. "Это очевидно. И залог этому - развитие наших вооруженных сил", - добавил он.

Глава государства указал на то, что у России колоссальный потенциал. Территория страны остается самой большой в мире, напомнил он.