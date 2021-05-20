Бывший руководитель Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов возглавил администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города. Об этом сообщили накануне в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что Нурмухаметов до этого был первым заместителя главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. На своем посту он сменил Тимура Алибаева, который был назначен ректором КНИТУ-КАИ.

Господин Нурмухаметов родился 18 ноября 1981 года в селе Ташлык Нижнекамского района Татарстана. В 2010 году он окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ». С 2012 по апрель 2020 года он возглавлял Казанский зооботсад. С 2019 по апрель 2021 года был депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва.