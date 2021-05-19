Сообщения об эвакуации казанских школ поступает каждый день. 19 мая не стало исключением, эвакуация прошла в гимназии №40 из-за ученика, который пообещал взорвать учреждение.

Как пишет пресс-служба мэрии Казани, эвакуировано 300 учеников и 40 сотрудников. Это произошло из-за угроз одного из учеников. Мальчик пришел на урок с электронной сигаретой, неоднократные замечания учителя игнорировал. А после того, как учитель забрала электронную сигарету, стал озвучивать угрозы взрыва, вел себя нестабильно. В связи с этим было принято решение принять меры предосторожности.

На данный момент здание обследование взрывных устройств не обнаружено. Учебный процесс продолжается, с детьми работают психологи.