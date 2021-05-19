В сети казанцы поделились видео, как голый неадекватный мужчина на 9 этаже угрожает спрыгнуть вниз. В пресс-службе МЧС Татарстана рассказали подробности произошедшего.

«8 мая около 17:00 пожарные выезжали по вызову в Дербышки на улицу Солидарности, 21. Голый мужчина бросал одежду вниз и хотел спрыгнуть. На месте пожарные развернули автолестницу, совместно с психологами МЧС уговорили мужчину не прыгать», - отметили в пресс-службе ведомства.

Жителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.