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Фото: мэрия Казани

Не освежающее утро: в Казани у метро «Дубравная» произошел порыв канализации

19.05.2021, 10:58 166 0 prokazan.ru

В Казани утро 19 мая для жителей улицы Габишева началось с неприятного запаха. Причина была установлена моментально – порыв канализации. Жители отметили, что ремонт коллектора не проводился очень давно.

В мэрии Казани отметили, что порыв произошел из-за засора.

«Засор случился из-за ветоши, которую смыли в канализацию. Чтобы устранить засор, службы пробили трубу и вытащили тряпки, плотно забившие 10 метров трубы! Самое время вспомнить, что канализация предназначена не для тряпок и крупного мусора. Пожалуйста, будьте внимательнее.

На данный момент засор устранен, проводятся ремонтные работы. 

 

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