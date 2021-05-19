В Казани утро 19 мая для жителей улицы Габишева началось с неприятного запаха. Причина была установлена моментально – порыв канализации. Жители отметили, что ремонт коллектора не проводился очень давно.

В мэрии Казани отметили, что порыв произошел из-за засора.

«Засор случился из-за ветоши, которую смыли в канализацию. Чтобы устранить засор, службы пробили трубу и вытащили тряпки, плотно забившие 10 метров трубы! Самое время вспомнить, что канализация предназначена не для тряпок и крупного мусора. Пожалуйста, будьте внимательнее.

На данный момент засор устранен, проводятся ремонтные работы.