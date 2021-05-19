19 мая на сутки отключили воду в некоторых домах Приволжского района Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, до 09:00 20 мая не будет воды по адресам: ул.Рауиса Гареева, 2, Оренбургский проезд, 195а, 205а, 205а корпус 1; 207, Оренбургский тракт, 138а корпуса 1, 2, 3; 138/1, 138/2, 138/4, 140в, 140г, 144, 144 корпуса 1 и 3; 144а, 144б, 144г, 144а корпус 1; 146, 162а, 162б, 162а корпус 1, 162б корпус 1; 168, 168 корпуса 1, 2, 3, 4; 170, 174, 205, 207, 207 корпус 1; 209, 209 корпус 1; 209а, 209б, 209в, 211, 213.

Без воды останутся дома на улицах 1-й Медицинский переулок, 2-й Медицинский переулок, 3-й Медицинский переулок, Абуладзе, Каратая, Лазурная, Ласковая, Медиков, Медицинская, Нэфис, Уютная, Хребтова, Юкэ.

Автоцистерны будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.