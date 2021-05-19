Столица Татарстана бьет один температурный рекорд за другим. Накануне столбики термометров в Казани поднялись до отметки почти в 34 градуса. Но так будет не долго, уверяют специалисты.

Профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев в интервью "Казанским ведомостям" рассказал, что период аномальной жары завершится уже в конце этой недели, 21 мая. На город наступят циклоны с Запада.

"Осадки все-таки ожидаются, но слабые, и температура понизится до 24 градусов. И погода будет не такой экстремально жаркой", — сказал специалист.

Также профессор отметил, что явно наблюдается потепление климата, но этот май оказался рекордсменом. Такой погоды в последнем весеннем месяце в Казани не было 200 лет.