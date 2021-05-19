Жестокую массовую драку устроили жильцы жилого комплекса "Салават Купере" в Казани. Разборка на площадке попала на видео и быстро облетела социальные сети. Двоих участников побоища повалили на землю и сильно избили. Очевидцы сообщили, что вызывали полицию, но стражи порядка не приехали.

В УМВД РТ отметили, что заявлений от жильцов комплекса в правоохранительные органы не поступало. В больницу пострадавшие не обращались, а стражи порядка все-таки выезжали на место происшествия, застали там двоих участников драки. Они и рассказали, что дрались с четырьмя мужчинами на почве разгоревшегося конфликта, после чего "неуловимая четверка" с места скрылась. Проверку проводит отдел полиции "Юдино".