Обвиняемый в кровавой бойне в школе № 175 Казани Ильназ Галявиев арестован судом до 11 июля. Сейчас он находится в СИЗО № 1 Казани в одиночной камере. За ним осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. Условия содержания стрелка раскрыл секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников со ссылкой на ФСИН.

Сообщается, что арестант ни на что не жалуется, условия его устраивают. После того, как завершится первый этап следственных действий, его доставят в НИИ имени Сербского в Москве для прохождения психиатрической экспертизы, отметил Мельников.

Вчера сообщалось, что следователи начали отрабатывать версию о вербовке Галявиева, чтобы ответить на вопрос, могли ли идеи быть внедрены ему извне при вербовке. Согласно одной из версий, 19-летний студент мог не осознавать, что им манипулируют, и быть уверенным, что состоит "в интересном дружеском общении". Для этого специалисты изучат аккаунты Галявиева в соцсетях и на игровой платформе Steam, где он проводил много времени.

14 мая появилась информация, что около полугода назад Галявиев предлагал одногруппнику вступить в секту. Тогда это восприняли как шутку и разговоры свели на нет.

Нападение на гимназию №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Галявиев пришел в учебное заведение с оружием и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве, Галявиев заключен под стражу.