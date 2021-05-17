11 мая 2021 года страну потрясли события в Казани: бывший ученик 175-ой гимназии ворвался в школу с оружием и открыл стрельбу по детям и взрослым. Пострадали 23 человека, погибли 9 человек. Некоторые из ребят до сих пор находятся в клиниках Казани и Москвы в крайне тяжелом состоянии.

Но уже на следующий день после трагедии стрелок, которого задержали и арестовали на 2 месяца, стал новым кумиром. У него появились свои фанаты, восхищающиеся им, свои подражатели.

"Я тоже Бог и хочу повторить"

Ильназ Галявиев возомнил себя Богом. Он намеревался убить "побольше биомусора". Через сутки после трагедии первое сообщение о подражании пришло из Благовещенска. Там силовикам пришлось эвакуировать школу № 27, а потом искать и задерживать подростка - ученика школы. Он написал в соцсетях, что "сделает то же самое, что и в Казани".

Тревога оказалась ложной. В школе не было мин, у подростка не было оружия. И поначалу все восприняли событие как желание отдельного подростка прославиться. У него это получилось.

Еще через сутки после кровавой бойни в казанской школе появились данные о челябинском подражателе. Там взрослый мужчина кричал, что "он тоже Бог", уверял, что у него есть оружие, ломился в двери соседей. Гражданина задержали и доставили в полицию.

Сегодня в Петербурге объявили в розыск последователя казанского стрелка. 17-летний юноша объявил матери, что он "тоже Бог" и, угрожая пистолетом, пытался застрелить родительницу. Мать вовремя вытолкала сына из квартиры и заперла дверь. Вызвала полицию. Сейчас подражателя ищут. Следователи уверены, что подросток "вдохновился" недавним поступком Ильназа Галявиева.

Также сегодня поступил тревожный сигнал и из Москвы. Там подросток признался подруге, что мечтает учинить массовый расстрел, и имеет дома оружие для этого. 16-летний парень не учел, что девочка испугается и все расскажет матери, которая позвонила в полицию.

Подросток начал уверять всех, что он пошутил, однако в доме, где он живет, нашли пневматические автомат и пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета.

"Красавчик или чудовище?"

Не все подростки стремятся подражать поступку Ильназа. Некоторые просто записались в его фанаты. Это до глубины души возмутило телеведущую Ксения Бородину, которые резко высказалась о таких подростках:

"Дожили. Я в полнейшем шоке от соцсетей и некоторых представителей молодежи, которые сейчас в них живут. Вы называете человека красивым, списываете с него убийства и чуть ли не боготворите?

Вы, ***, в своем уме вообще? Судорожно просто переписываю этот текст, промахиваясь по клавишам, потому что у меня просто нет подходящих слов описать ЭТО.

Я понимаю, всем нам нравятся Голливудские злодеи-красавчики, но это реальная жизнь, и он убил настоящих людей, чьих-то сыновей и дочек. Он убил ваших ровесников. А если бы это были ваши братья, сестры? Ваши родные?

Запомните, таким людям нет оправдания. Как и нет оправдания таким комментариям и владельцам фан аккаунтов в тиктоке, где висят подобные видео. Каждого лайкнувшего и написавшего комментарий — в клетку, один на один с "красавчиком".

"Могут ли они действовать? Да легко!"

Психолог Ангелина Сигал - действующий член профессиональной психотерапевтической лиги. Она считает, что всех "шутников" (читай - фанатов и подражателей) нужно арестовывать. Это, по ее словам, не излишняя жестокость, а необходимость, поскольку нельзя быть уверенным, что подросток ограничится только словами. За словами может быть и дело. И тогда трагедия повторится.

" На мой взгляд, чтобы такие вещи не происходили, нужно выстраивать систему своевременной психологической и, при необходимости, психиатрической помощи. В частности, можно ввести систему качественной диагностики в школах, чтобы с учениками работали не только психологи, но и психиатры, своевременно распознавая людей подобной группы риска", — считает Сигал.

Также Сигал уверена, что героем Ильназ стал только потому, что его постоянно показывают по телевизору, о нем пишут в интернете. Подростки тоже хотят свою минуту славы. Когда о чем-то говорят слишком настойчиво, это становится культом. Так в свое время было с "Синим китом".

"Все дело в семье - подражателей мы растим сами"

Педагог-психолог центра "Доверие" Маргарита Подгородова - один из тех специалистов, которым пришлось напряженно работать с пострадавшими в Казани детьми и родителями. Информация о подражателях Галявиева ее не удивляет. Этого и следовало ожидать, считает Маргарита:

- Откуда берутся подражатели и фанаты у жестокого убийцы?

- Такой феномен есть. Но следует понимать, что не все дети, не все поколение слепо побежит восхищаться казанским стрелком или подражать ему. Подражателями обычно становятся ребята с особенностями психического развития, выросшие в определенной психологической и социальной среде. Хотя и тут нельзя однозначно сказать, кто станет подражателем, а кто - нет. Если рассмотреть на примере, то ребенок, у которого в семье есть доверие и понимание, в меньшей степени рискует попасть в ряды фанатов убийц и маньяков, чем ребенок, у которого родители не понимают его, не доверяют ему, практикуют авторитарный стиль воспитания. Также верующие дети (вне зависимости от конфессии или религии) реже становятся подражателями злодеев и их последователями, чем дети, которые далеки от религии в принципе.

- Почему в том же "Тик-Ток" девочки восхищаются Галявиевым, называют его "красавчиком"?

- "Тик-Ток" - узконаправленная сеть, в основном нацеленная на детей и подростков. Тут часто срабатывает так называемый эффект заражения: один что-то сказал, остальные его поддерживают. Кто-то просто начал, и все пошло, как снежный ком.

- Разве здравомыслящему человеку придет в голову восхищаться человеком, убившим столько людей?

- Тут причин может быть несколько. Подражатели и фанатеющие нередко не располагают достоверной информацией о случившемся. Где-то что-то слышали и все. Там, где информации мало или она фейковая, начнутся домыслы. Детям свойственно еще и фантазировать, часто они что-то проецируют на себя. Если мы говорим о подростках (от 12 лет и старше), то тут уже сильно влияние референтной группы - друзей, товарищей, окружения. Ребенок может в душе считать стрелка из Казани мерзавцем, но вслух об этом не рискует возразить, если в окружении прозвучало иное мнение, поскольку боится остаться в одиночестве, потерять товарищей, быть непринятым, не таким, как все.

- Что делать, если родители замечают, что чадо симпатизирует стрелку?

- Мы всегда готовы помочь, поговорить с ребенком, с его родителями. Можно прийти к нам, на Кулахметова, 21 в центр "Доверие" в отделение социально-правовой защиты несовершеннолетних. Можно записаться на консультацию по телефону 512-43-80. Можно обратиться на городской телефон доверия 277-00-00. Универсальных рецептов тут нет, в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально, если мы не хотим повторения трагедии.