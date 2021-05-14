Активисты в Казани вышли в одиночный пикет после трагедии в школе №175.

Активист Дмитрий Бердников с транспарантами стоял около зданий МВД и Минобрнауки Татарстана.

"Где вы были, что делали?"

"Метшин, займись не только своей безопасностью, но и нашими детьми", - гласят надписи на них.

Как рассказала журналисту ProKazan.ru активистка Лиана Тимерханова, активиста не задерживали. Одиночный пикет стал следствием трагедии в школе №175 Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев смог беспрепятственно прийти в учебное заведение с оружием. Он убил девять человек, ранил 23.

Директор гимназии объяснила общественности отсутствие охраны в учебном заведении. Власти РТ и родители поблагодарили дирекцию школы за оперативные действия в сложившейся ситуации, которые помогли избежать большего числа жертв: директор успела оповестить учителей, чтобы они закрыли кабинеты и сидели вместе с детьми тихо.

Стрелок сдался силовикам, сейчас он находится под арестом, Галявиеву грозит пожизненное заключение.