На лечении в Детской республиканской клинической больнице РТ находится по данным на 14 мая 15 детей, пострадавших при стрельбе в школе №175.

Сообщается, что к медикам накануне обратился еще один ребенок 2007 года рождения с острой реакцией на стресс, его жизни ничто не угрожает. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

Еще восемь раненых в результате стрельбы в школе были доставлены в Москву, это пятеро детей и трое взрослых. Двое детей остаются в состоянии крайне степени тяжести, у остальных состояние средней тяжести, стабильное.

Напомним, что ученики гимназии, где произошла трагедия, с 17 мая приступят к учебе.