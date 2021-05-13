Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России обязательно отменят Единый государственный экзамен (ЕГЭ), поскольку "система себя не оправдала". Об этом он лично рассказал в беседе с URA.RU.

"Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен. Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди", — сказал Зайцев и добавил, что процесс выхода из этой системы займет много времени.

По словам депутата, в комитете Госдумы по образованию и науке постоянно встает вопрос о несостоятельности ЕГЭ. Он отметил, что школьники с первого класса начинают готовиться к единому государственному экзамену и перестают глубоко изучать предметы. Для них становятся важны высокие баллы, а не сами знания.

Ранее в Госдуме заявили о подготовке законопроекта об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса. Документ вынесут на рассмотрение весной 2021 года. По словам Максима Зайцева, экзамен планируют оставить только для тех школьников, кто намерен переходить в колледжи и техникумы. Для остающихся в 10 и 11 классе ОГЭ не будет.