Блогер и исполнитель Давид Манукян разозлил пользователей соцсетей своим рекламным постом: он запустил таргет на фото с мемориалом около казанской школы, где 11 мая произошла стрельба. Были убиты девять человек и ранены 23.

"Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть... помним. Любим. Скорбим", - написал он под снимком.

Дава рассказал, что приехал в Казань поддержать пострадавших и их семьи, а также опубликовал фото с крыльца ДРКБ. Изначально его подписчики отреагировали положительно, однако затем пост с фотографией мемориала начал появляться у пользователей с пометкой "Реклама". Таким образом, трагедия в Казани стала предметом заработка.

"Не упустил лишний раз возможность хайпануть , и не важно что это трагедия и чья-то жизнь. Как блогер и человек ты опустился. Дизлайк"

"Он запустил рекламу (таргет) на этот пост. Такого не делают"

Обычный пиар. Таргет стоит на пост. Он нехороший человек, если действительно до такого опустился",

"Ещё и рекламу этого поста запустил. Днище", - пишут в соцсетях россияне.

Напомним, "хайпануть" на произошедшем уже пытался Гуф, и тоже потерпел неудачу, получив негатив в соцсетях. Ранее "коллега" Давы по лейблу Моргенштерн заявил, что пожертвует деньги от продажи "мерча" семьям пострадавших в Казани. О том, что средства кому-то передавали, исполнитель не сообщал.