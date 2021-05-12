Рэпер Алексей Долматов (он же Гуф) попал под всеобщую жесткую критику после неудачного выражения соболезнований жителям Казани в связи со стрельбой в школе, сообщает "Федерал Пресс". В своем Инстаграме музыкант разместил неуместные сторис. На первом - фотография ружья, а на втором - надпись на черном фоне "Казань, мы с тобой".

Интернет взорвался от негодования. Один из Телеграм-каналов обратил внимание на последовательность сторис:

"Я не знаю, что имел ввиду рэпер Гуф, выкладывая последовательно вот эти сторис. Извините, но только придурок такое может сделать. А если поздно узнал о событиях в Казани – удалить вторую фотку можно за один клик. Если есть мозги", - заявили авторы публикации.

Вскоре рэпер, видимо, понял свой промах и удалил снимок с ружьем и оставил только сторис о трагедии в Казани.