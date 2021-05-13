19-летний Ильназ Галявиев напал на школу №175 в трезвом состоянии. Об этом свидетельствует экспертиза, проведенная молодому человеку.

Исследование показало, что в крови Галявиева не было следов алкоголя или наркотических веществ, сообщает Татмедиа. Также студенту предстоит судебно-психиатрическая экспертиза, она может длиться два месяца.

Ранее сообщалось, что 19-летний казанец, который застрелил девять человек и ранил 23, имел диагноз, связанный с болезнью головного мозга. Перед тем, как устроить трагедию в школе, он создал телеграм-канал, где объявил себя "Богом" и сказал, что хочет уничтожить всех. Он заранее купил оружие и заявил матери, что "будет охотиться".