Состояние 14 детей, пострадавших при вооруженном нападении на школу №175 в Казани, на утро 13 мая стабильное. Об этом сообщает Минздрав Татарстана. Дети, которые остались на лечении в Казани, находятся в Детской республиканской клинической больнице.

Жизни пациентов ничто не угрожает, за состоянием детей круглосуточно следят медики, рассказали в министерстве. Восемь пострадавших при стрельбе в школе 12 мая были транспортированы в Москву, перелет они перенесли стабильно. Сейчас пятеро детей и трое взрослых получают медицинскую помощь в различных больницах столицы РФ.

Напомним, что 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани 11 мая, был задержан, его арестовали на два месяца. Сам стрелок и его адвокат против такой меры пресечения не возражали. Галявиеву может грозить пожизненное заключение.