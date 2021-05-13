Программу детского туристического кешбэка в России проведут до 15 сентября 2021 года. Согласно программе, родителям на карту "Мир" будут возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря и санатории, но не более 20 тысяч рублей - таков максимальный предел возврата.

Проект соответствующего постановления правительства РФ, разработанный Ростуризмом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе Ростуризма подтвердили, что отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с момента старта программы (ориентировочно уже через 2 недели) с возможностью вернуться до 15 сентября.

"То есть с захватом всей летней оздоровительный кампании", - сообщили в Ростуризме.

Детская программа на это лето будет запущена Ростуризмом по поручению президента. Она будет реализована по такому же механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка. Возврат 50% потраченных средств родители получат на карту в течение 5 суток с момента оплаты. Важно помнить, что действовать программа будет только для тех, кто оплачивает путевки картой "Мир".