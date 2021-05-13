"Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие - законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов", - написала она.
"Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационный мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно", - считает она.
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