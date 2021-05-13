Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в МВД и Роскомнадзор для проверки безопасности школ Татарстана и активности стрелявшего в школе в Казани в социальных сетях, сообщает ТАСС. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие - законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов", - написала она.

Кузнецова предлагает после проведения проверок выработать системные меры по предотвращению подобных трагедий.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что следует оградить несовершеннолетних от деструктивного контента.

"Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационный мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно", - считает она.