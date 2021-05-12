Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) направило письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ввести в стране систему поощрения пассажиров, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, сообщает "Коммерсант". Им могут начислять бонусы, мили или виртуальные деньги на сумму от 500 до 5 тыс. руб. Программу предлагается распространить на каршеринг, такси, авиа- и железнодорожные перевозки.

С помощью этой программы ОПП планирует стимулировать россиян прививаться, чтобы снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими государствами. Акцию предлагается провести с 25 мая по 25 августа. Пассажиры, которые сделают прививку в этот период, смогут рассчитывать на бонусы, их можно потратить на оплату билета или услуг транспортных компаний. Минтранс подтвердил получение письма.

10 мая президент Владимир Путин сообщил, что всего в России вакцинировались от коронавируса 21,5 млн человек. Он назвал ситуацию с COVID-19 в стране стабильной и призвал продолжать прививочную кампанию.

С начала пандемии в России выявили более 4,8 млн заразившихся коронавирусом, умерли 113 тыс. человек.