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Обзор на неделю с 11 по 14 мая 2021 года. Слабый месяц для рынков способен подарить им хороший итог

11.05.2021, 12:25 0 prokazan.ru

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

По итогам предыдущей недели индекс МосБиржи вырос с 3544,00 п. до 3682,69 п., а РТС поднялся до 1577,51 п., или максимума с февраля 2020 года. Пара EUR-USD поднялась с $1,2022 до $1,2163. Пара USD-RUB упала с 75,21 до 73,78, а EUR-RUB с 90,39 до 89,78. Нефть Brent подорожала за неделю с $67,25 до $68,28 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1767,00 до $1838,80 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли за неделю с 1017,04 тонн до 1025,15 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4181,17 п. до 4232,60 п. до 4232,60 п.               

Для российского рынка неделя оказалась весьма спокойной во внешнем плане, что привело к продуктивному росту за счёт дорогой нефти и ослабления доллара на глобальном рынке. Из США продолжают поступать сигналы о желании администрации Джо Байдена наладить диалог с Москвой. Инфляция в РФ замедлилась до 5,5% в апреле, что пока не отменяет вероятности повышения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях, но точно не предусматривает сценарий агрессивного ужесточения. Сюрпризом недели на внешних рынках стали данные по американской безработице. Американская экономика создала всего 266 тыс. новых рабочих мест за апрель, хотя ожидалось около 1 млн. В условиях федеральных стимулирующих выплат безработные не испытывают непреодолимой тяги к труду, что создаёт повышенный спрос на рабочую силу. Впрочем, также можно говорить о том, что работодатели не торопятся активно вкладываться в рост бизнеса в условиях неопределённости. Это нанесло сильный удар по американской валюте, индекс которой устремился к уровню 90,2 п., а доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,58%. Ситуация вновь начинает напоминать стратегию, когда плохая статистика убеждает инвесторов в том, что стимулы будут «вечны». Это также обещает то, что относительно слабый месяц для рынков способен подарить им позитивный итог. Вот и представители ФРС всё громче говорят о сложности достижения стабильной инфляции на значениях около 2,0%. Впрочем, на предстоящей неделе появится отчёт по инфляции в США за апрель и на рынке ждут резкого ускорения роста цен, что в Федрезерве объясняют эффектом низкой базы прошлого года. Поток корпоративных отчётов постепенно начнёт уменьшаться, а значит на первый план выходит макроэкономическая картина.

Вторник начнём со статистики инфляции в Китае. Ожидается, что рост цен ускорится до 1,0% в апреле с 0,4% в марте. Цены производителей могут ускорить рост до 6,5% с 4,4% в марте. Днём в Германии выйдут индексы текущих экономических условий, настроений и делового климата ZEW. ОПЕК опубликует очередной ежемесячный обзор глобального рынка нефти. В Великобритании выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В США ожидаются выступления представителей ФРС Джона Уильямса, Лейл Брейнард, Мэри Дэли, Рафаэль Бостик. Подведёт итог дня отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России отчётность по МСФО предоставит TCS Group, по РСБУ за апрель отчитается Сбербанк.

Япония начнёт среду с публикации индекса опережающих экономических индикаторов. Великобритания сообщит данные по объёму строительства и промышленному производству  за март. Также выйдет оценка ВВП за I квартал. В годовом выражении падение экономики может составить 6,1%. Промышленное производство в еврозоне могло увеличиться за март на 0,7%. В США выйдет статистика по инфляции. Ожидается, что CPI мог ускорить рост до 3,6% с 2,6% в марте, а базовый CPI мог ускориться до 2,3% с 1,6%. По следам статистики по инфляции выступит вице-председатель ФРС Ричард Кларида. Минэнерго США выпустит отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют данные по торговому балансу за март. «Алроса» сообщит данные по продажам за апрель, как и Группа «Черкизово». Акции «Московской Биржи будут торговаться последний день с дивидендами 9,45 рублей на бумагу.             

Днём в четверг важной статистики не будет. Вечером в США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Отдельно стоит обратить внимание на отчёт по ценам производителей США. Ожидается, что Core PPI ускорит рост до 3,7% в апреле с 3,1% в марте. Общий PPI ускорится до 5,9% с 4,2% в марте. Вечером также выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. В России отчётность по МСФО предоставят «Мосэнерго», «Ростелеком». Акции «ПИК» торгуются последний день с дивидендами 22,51 рублей на бумагу. 

Пятница также будет достаточно скудной на экономическую статистику. Вечером выйдут данные по американским розничным продажам. Ожидается рост на 1,0% за апрель. Далее данные по промышленному производству в США, которое могло вырасти за апрель на 1,0%. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по МСФО опубликуют «Башнефть», «Роснефть», «Интер РАО». Акции «М.Видео» торгуются последний день с дивидендами 38 рублей на бумагу.    

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