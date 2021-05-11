Во вторник, 11 мая, православные христиане отмечают День поминовения усопших, или Радоницу. Традиционно она проводится через девять дней после Пасхи, которая в этом году выпала на 2 мая.

На сайте Татарстанской митрополии появилось сообщение о том, как правильно следует провести этот день:

"Радоницу называют Пасхой для усопших. Так, радость о Воскресении Христа соединяет живых и умерших в единую во Господе Церковь, потому что у Бога все живы. Радоница имеет общий корень со словом „род“ и „радость“, и это неслучайно — этот день связывают с торжеством победы жизни над смертью", — говорится в сообщении.

Сегодня в Казани будут организованы специальные автобусные маршруты до городских кладбищ.