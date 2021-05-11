Сегодня утром в 6:16 на экстренный номер 112 поступило сообщение о пожилой женщине, которая упала в реку с моста третьей транспортной дамбы на проспекте Ямашева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РТ. Через 20 минут спасатели ЗПСО № 2 обнаружили в 150 метрах от моста в Казанке женщину. 67-летняя пенсионерка была жива, но получила переохлаждение.

Ее на лодке доставили на берег, там передали медицинским работникам, которые приняли решение госпитализировать женщину в городскую больницу № 7.