Недалеко от Казани на трассе около гостиничного комплекса "Дубай" накануне вечером вспыхнула фура MAN. Все случилось на 818 километре трассы М-7. Известно, что загорелась кабина большегрузной машины. Кадры полыхающего авто зафиксировали проезжавшие мимо водители и опубликовали в социальных сетях.

Как сообщило ИА "Татар-информ", кабина фуры загорелась прямо во время движения машины по трассе. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан. В результате пожара пострадавших нет. Водитель успел остановиться и оперативно покинуть горящую кабину.

Площадь горения составила 7 квадратных метров. Грузовик был гружен деревянными поддонами. Причины возгорания устанавливают эксперты.