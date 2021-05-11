Павел Прилучный и его новая пассия Мирослава Карпович провели майские выходные в Казани, где наконец-то перестали скрывать свои теплые отношения. Ни в социальных сетях, ни в кадрах папарацци до этого совместных снимков Карпович и Прилучного не появлялось. Но визит в Казань, видимо, настроил пару на романтический лад, они перестали прятаться и гордо дефилировали по столице Татарстана под ручку.

Поклонники зафиксировали, как Павел и Мирослава идут вместе под руку – смело и не скрываясь. На актере был черный костюм, на Мирославе – черное платье и такого оттенка пиджак.

Ранее, напомним, в одном из последних интервью и первых, в которых Павел Прилучный высказался об отношениях с «папиной дочкой», артист заметил, что его дети обожают Мирославу Карпович. Годом ранее страну потряс скандальный развод Прилучного с супругой Агатой Муцениеце.