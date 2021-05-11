Российские синоптики предупреждают об аномальной погоде на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что выше нормы температура воздуха поднимется почти везде - от Европейской части России до Приволжья, Урала и Сибири.

Температура будет колебаться от +19 до +25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе, отмечает специалист.

Кроме того, по его словам, в ряде областей Северо-Западного федерального округа в начале недели будет теплее, чем в центре Европейской России. Местами, например, в Татарстане, температура и вовсе поднимается до 30 градусов тепла.

В связи с надвигающейся погодной аномалией в РТ уже объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров.